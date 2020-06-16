В Нью-Йорке полицейским продали отравленные молочные коктейли

Трое сотрудников департамента полиции Нью-Йорка отравились молочными коктейлями, в которых, предположительно, был отбеливатель. Следователи устанавливают, инцидент случайный или преднамеренный. В профсоюзе полиции города заявили, что токсическое вещество было добавлено в коктейли специально. Все случилось в одной из закусочных Нью-Йорка в районе Нижнего Манхэттена, где правоохранители были задействованы в охране порядка на акциях протеста против жестокости полиции, которые все еще продолжаются.



