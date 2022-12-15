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В Нью-Йорке пожар на полицейском складе уничтожил вещдоки, собранные за 30 лет
В Нью-Йорке пожар на полицейском складе уничтожил вещественные доказательства, собранные за 30 лет. Пожар начался в Бруклине еще 13 декабря и длится почти целые сутки. В полицейском департаменте города допустили, что на полную ликвидацию пожара уйдет несколько дней. На складе хранились различные улики преступлений, такие как образцы ДНК, личные вещи и транспорт. Некоторые из них были собраны десятки лет назад и по-прежнему представляли ценность для следствия. Здание частично обрушилось, из-за чего в полиции Нью-Йорка предполагают, что хранившиеся там материалы были уничтожены. Известно о восьми пострадавших - это трое пожарных, трое медиков и двое гражданских. В тушении пожара задействовали около 150 спасателей, беспилотники и лодки. Причина возгорания неизвестна.
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