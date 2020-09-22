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В Нью-Йорке продолжает заседать 75-я Генассамблея ООН

В Нью-Йорке продолжает заседать 75-я Генассамблея ООН

Сегодня помимо двух пленарных встреч состоится заседание Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам. Тема всех конференций объединена слоганом "Будущее, которого мы хотим, Организация Объединенных Наций, которая нам необходима".

Отметим, к реформации крупнейшей международной организации призвали канцлер Германии и премьер-министр Индии.

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