В Нью-Йорке продолжает заседать 75-я Генассамблея ООН

Сегодня помимо двух пленарных встреч состоится заседание Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам. Тема всех конференций объединена слоганом "Будущее, которого мы хотим, Организация Объединенных Наций, которая нам необходима".



Отметим, к реформации крупнейшей международной организации призвали канцлер Германии и премьер-министр Индии.



