В Нью-Йорке прогремело множество взрывов

ЧП в США. Возле острова Рузвельта в Нью-Йорке произошло множество взрывов.



В районе находится много вертолетов и спецтехники. Количество пострадавших пока неизвестно. При этом никто не может назвать точную причину произошедшего. Так, местная полиция после проверки отбросила версию террористической атаки. Нет подтверждения информации и об аварии на электросетях. Некоторые очевидцы уверяют, что взрывы происходили в люках канализации. Появилась и версия о небольшом землетрясении - магнитудой 1,7.