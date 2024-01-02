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В Нью-Йорке прогремело множество взрывов
ЧП в США. Возле острова Рузвельта в Нью-Йорке произошло множество взрывов.
В районе находится много вертолетов и спецтехники. Количество пострадавших пока неизвестно. При этом никто не может назвать точную причину произошедшего. Так, местная полиция после проверки отбросила версию террористической атаки. Нет подтверждения информации и об аварии на электросетях. Некоторые очевидцы уверяют, что взрывы происходили в люках канализации. Появилась и версия о небольшом землетрясении - магнитудой 1,7.
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