В Нью-Йорке прошли траурные церемонии в связи с годовщиной терактов 11 сентября 2001 года

Их провели на месте, где когда-то возвышались башни-близнецы Всемирного торгового центра, а теперь - бассейны, которые символизируют слезы американцев. На закате включили 88 мощных прожекторов. Обращенные к небу столбы света, словно башни, будут стоять над городом до рассвета. В той страшной трагедии погибли почти три тысячи человек. Один из самолетов, которым управляли террористы из группировки "Аль-Кайда", врезался в западное крыло здания минобороны в Вашингтоне. Четвертый угнанный лайнер разбился в штате Пенсильвания.