3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Нью-Йорке прошли траурные церемонии в связи с годовщиной терактов 11 сентября 2001 года
Их провели на месте, где когда-то возвышались башни-близнецы Всемирного торгового центра, а теперь - бассейны, которые символизируют слезы американцев. На закате включили 88 мощных прожекторов. Обращенные к небу столбы света, словно башни, будут стоять над городом до рассвета. В той страшной трагедии погибли почти три тысячи человек. Один из самолетов, которым управляли террористы из группировки "Аль-Кайда", врезался в западное крыло здания минобороны в Вашингтоне. Четвертый угнанный лайнер разбился в штате Пенсильвания.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов