В Нью-Йорке прошло заседание Совбеза ООН по Венесуэле.По итогам пятичасовых переговоров никаких решений и выводов сделано не было. Госсекретарь США Майкл Помпео от имени Соединенных Штатов призвал все страны мира "услышать голос венесуэльского народа" и признать Хуана Гуайдо легитимным временным президентом этой Боливарианской республики. В свою очередь глава МИД Венесуэлы осудил Вашингтон за вмешательство в жизнь страны. Хорхе Арреаса также отверг ультиматум стран Евросоюза, согласно которому Каракас за восемь дней должен объявить о выборах. В противном случае ряд европейских стран, включая Францию, Испанию и Германию, признает временным президентом оппозиционного лидера.