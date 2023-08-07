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В Нью-Йорке протестуют против поставок оружия Украине
В центре Нью-Йорка около здания ООН прошел митинг против поставок оружия Украине.
Участники акции призывали к немедленному началу мирных переговоров без предварительных условий, к роспуску НАТО, а также созданию новой архитектуры безопасности. По мнению митингующих, новая система должна "положить конец делению мира на блоки и учитывать обеспокоенность каждого государства в сфере безопасности".
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