В Нью-Йорке протестуют против поставок оружия Украине

Участники акции призывали к немедленному началу мирных переговоров без предварительных условий, к роспуску НАТО, а также созданию новой архитектуры безопасности. По мнению митингующих, новая система должна "положить конец делению мира на блоки и учитывать обеспокоенность каждого государства в сфере безопасности".