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В Нью-Йорке протестуют против поставок оружия Украине

В центре Нью-Йорка около здания ООН прошел митинг против поставок оружия Украине.

Участники акции призывали к немедленному началу мирных переговоров без предварительных условий, к роспуску НАТО, а также созданию новой архитектуры безопасности. По мнению митингующих, новая система должна "положить конец делению мира на блоки и учитывать обеспокоенность каждого государства в сфере безопасности".

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