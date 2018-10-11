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В Нью-Йорке разрешили вносить в свидетельства о рождении третий пол

Пол "Х". В Нью-Йорке разрешили вносить в свидетельства о рождении третий пол. Его нельзя будет выбрать сразу при рождении ребенка, позже любой желающий может по своему решению внести его в свои документы. Для этого не потребуется медицинская справка.

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