В Нью-Йорке сегодня открылась 73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

На повестке почти 200 вопросов, в том числе международная безопасность, разоружение, устойчивое развитие, гуманитарная помощь, содействие правосудию и развитие международного права. В рамках сессии состоятся и политические дебаты, во время которых выступят лидеры государств.

Всего же за время работы сессии ожидаются выступления более 90 лидеров государств, порядка 40 глав правительств и более 50 министров иностранных дел. Ожидаются и политические дискуссии. Так, Китай и Россия планируют затронуть вопрос односторонних санкций. США поднимет темы КНДР и Ирана. Также рассмотрят сирийский вопрос.