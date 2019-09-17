В Нью-Йорке сегодня стартует 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

Церемония ее открытия состоится в 10 часов вечера по минскому времени. Известно, что председателем Генассамблеи в текущем году избран нигерийский дипломат. В центре внимания предстоящих дискуссий более 170 вопросов международной повестки дня, среди которых Иран и эскалация в Персидском заливе, недавние нападения на НПЗ Саудовской Аравии, проблематика Корейского полуострова и ситуация в Сирии. Ожидается, что в сессии Генассамблеи примут участие более сотни лидеров государств, около 80 премьер-министров и глав МИД. По традиции главной интригой мероприятия станут дебаты на высоком уровне. Они откроются 24 сентября.



