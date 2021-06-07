В Нью-Йорке сел на мель пассажирский паром

В водах Нью-Йорка сел на мель пассажирский паром. На борту находилось 125 человек. Их всех удалось эвакуировать, один член экипажа госпитализирован с легкими травмами. Причиной инцидента называюттехническую неисправность. В один момент судно потеряло мощность, отключилось рулевое управление. В результате огромный паром дрейфовал в водах Ист-Ривер, пока не врезался в береговую линию. Сейчас службы быстрого реагирования пытаются его снять с мели.