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В Нью-Йорке сел на мель пассажирский паром

В водах Нью-Йорка сел на мель пассажирский паром. На борту находилось 125 человек. Их всех удалось эвакуировать, один член экипажа госпитализирован с легкими травмами. Причиной инцидента называюттехническую неисправность. В один момент судно потеряло мощность, отключилось рулевое управление. В результате огромный паром дрейфовал в водах Ист-Ривер, пока не врезался в береговую линию. Сейчас службы быстрого реагирования пытаются его снять с мели.


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