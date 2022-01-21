В Нью-Йорке снесли монумент в честь президента Теодора Рузвельта

В США продолжают бороться с памятниками. В Нью-Йорке снесли монумент в честь 26-го президента Штатов Теодора Рузвельта. Все из-за того, что рядом с экс-главой страны изображены африканец и индеец. После массовых беспорядков 2020 года ее сочли расистской и колониалистской. В итоге, опасаясь новых митингов и в угоду повестке, власти решили демонтировать исторический памятник. Впрочем, такое происходит не только в Нью-Йорке, но и во всех Штатах. За последние полтора года в стране было разрушено несколько десятков скульптур видных деятелей, которые либералы сочли недостойными занимать место в национальной истории.