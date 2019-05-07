В Нью-Йорке состоялся ежегодный Бал Института костюма MET Gala

В Нью-Йорке состоялось крупнейшее событие в мировом календаре моды - ежегодный Бал Института костюма MET Gala. На розовой ковровой дорожке Метрополитен-музея появились самые востребованные звезды шоу-бизнеса, облаченные в экстравагантные наряды. Пышность мероприятию добавила его тема - "кэмп", которая посвящена театральности и авангарду. Впрочем, абсолютной звездой вечера стала Леди Гага. Певица сменила сразу три платья.