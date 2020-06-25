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В Нью-Йорке сотни активистов разбили лагерь у здания мэрии

В Нью-Йорке сотни активистов разбили лагерь у здания мэрии

В Нью-Йорке сотни активистов разбили лагерь у здания мэрии. Они уже вторые сутки требуют сокращения финансирования полиции на $1 млрд. К зданию они пришли с пледами и спальными мешками.

Активисты говорят, что не уйдут, пока почти $6 млрд бюджета полиции Нью-Йорка не рефинансируют, а деньги не направят на общественные нужды.

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