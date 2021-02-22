В Нью-Йорке сотни человек собрались на митинг против роста антиазиатских атак по всему США. Акция проходит на фоне расследования четырех нападений на американцев азиатского происхождения. Одну из жертв избил неизвестный, при этом он выкрикивал ксенофобские лозунги и дословно посоветовал "возвращаться в Китай". Количество атак на выходцев из Азии за последний год увеличилось по всей стране.