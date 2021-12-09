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В Нью-Йорке сожгли рождественскую ель

Омрачить праздник. В Нью-Йорке бездомный поджег большую рождественскую елку. Причины акта вандализма неизвестны, хулигана полиция не поймала. Дерево не было главным в городе - самые крупные ели установлены перед Рокфеллер-центром и на Таймс-сквер. Тем не менее, кто-то очень постарался, чтобы рождественского оптимизма у горожан ощутимо убыло.

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