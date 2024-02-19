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В Нью-Йорке царит хаос - из рядов полиции началось массовое бегство
В Нью-Йорке воцарился хаос из-за неконтролируемого наплыва мигрантов. Власти города больше не в силах поддерживать в "Большом яблоке" порядок и гарантировать жителям безопасность. У полицейских не получается даже защитить самих себя. На протяжении последнего года не менее 5 тысяч блюстителей порядка подверглись нападениям со стороны преступного элемента.
Из рядов полиции началось массовое бегство. В прошлом году рапорты об увольнении подали 2 с половиной тысячи офицеров, что наполовину больше, чем, скажем, в 2018-м. Гостиницы Нью-Йорка переполнены беженцами, которых высылают приграничные штаты. Бюджетных средств на оплату проживания не хватает, но мэр города предпочитает урезать средства на содержание полиции.
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