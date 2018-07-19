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В Нью-Йорке в районе Манхэттена прогремел взрыв

Срочные новости приходят из Нью-Йорка. В районе Манхеттена прогремел взрыв, идет эвакуация. По предварительным данным, пострадавших нет. Судя по характеру дыма, взорвалась паровая труба. Город практически парализован. Сотни людей не могут добраться на работу.

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