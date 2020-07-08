В Нью-Йорке в толпу протестующих врезался автомобиль

В США не утихают протесты против расовой дискриминации. В Нью-Йорке в толпу протестующих на Таймс-сквер врезался автомобиль. К счастью, никто не погиб. За последнюю неделю это не первый случай подобных инцидентов в США.



Всю ночь продолжались столкновения полиции с протестующими в американском Портленде. Силовики применили спецсредства и слезоточивый газ. Однако после неудачной попытки разогнать акцию протеста полиция отступила под натиском радикалов.



