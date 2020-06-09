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В Нью-Йорке вернулись на работу 400 тыс. человек

В Нью-Йорке на работу вышли владельцы небольших магазинов. Возобновилось также строительство большинства законсервированных на время локдауна объектов. По самым осторожным оценкам, вышли из домашнего заточения почти 400 тысяч человек.

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