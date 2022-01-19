В Нью-Йорке взорвался жилой дом

В Нью-Йорке выясняют причины взрыва жилого дома. Погибла пожилая женщина. Еще девять человек, в том числе пятеро полицейских, которые участвовали в тушении пожара, пострадали. Трагический инцидент произошел в районе Бронкс. Часть трехэтажного здания разрушена.