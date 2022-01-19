ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Нью-Йорке взорвался жилой дом

В Нью-Йорке выясняют причины взрыва жилого дома. Погибла пожилая женщина. Еще девять человек, в том числе пятеро полицейских, которые участвовали в тушении пожара, пострадали. Трагический инцидент произошел в районе Бронкс. Часть трехэтажного здания разрушена.

Причина случившегося пока не установлена, предположительно в одной из квартир воспламенился газ. Обстоятельства происшествия выясняют экстренные службы Нью-Йорка.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все