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В Нью-Йорке взорвался жилой дом
В Нью-Йорке выясняют причины взрыва жилого дома. Погибла пожилая женщина. Еще девять человек, в том числе пятеро полицейских, которые участвовали в тушении пожара, пострадали. Трагический инцидент произошел в районе Бронкс. Часть трехэтажного здания разрушена.
Причина случившегося пока не установлена, предположительно в одной из квартир воспламенился газ. Обстоятельства происшествия выясняют экстренные службы Нью-Йорка.
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