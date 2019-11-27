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В Нью-Йорке запретили электронные сигареты
В Нью-Йорке запрещают электронные сигареты! За запрет проголосовал городской совет города. Сторонники документа заявили, что эти действия направлены на защиту молодых людей - число вейперов в последнее время значительно возросло. Запрет также вызван тем, что в Штатах участились случаи легочных заболеваний, связанных с курением электронных сигарет. На данный момент зафиксировано более 40 смертей.
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