В Нью-Йорке запретили термин "нелегальный мигрант"

Штраф до 250 000 долларов грозит теперь в Нью-Йорке тому, кто употребит в разговоре выражение "нелегальный мигрант". В комиссии по правам человека заявили, что чаще всего этот термин используется для дискриминации. Таковы новые правила в борьбе с предвзятостью на основе иммиграционного статуса и национального происхождения.



Также дискриминацией будут считать запрет сотрудникам отеля разговаривать на их родном языке или, например, высказанные в какой-либо ситуации требования "говорить на английском или убираться в свою страну".