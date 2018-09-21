В Нью-Йорке женщина с ножом напала на круглосуточный детский сад

В Нью-Йорке 52-летняя женщина с ножом напала на круглосуточный детский сад. Ранены 5 человек, трое из них - дети в возрасте от нескольких дней до месяца. Инцидент произошел около 4 часов утра по местному времени. Также пострадали двое взрослых: женщина получила многочисленные ножевые ранения, мужчина - травму ноги. Сообщается, что в настоящее время жизни жертв ничто не угрожает, лишь один из младенцев в тяжелом, но стабильном состоянии. Мотивы нападавшей неизвестны, отмечается, что на ее запястьях замечены ножевые ранения. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.