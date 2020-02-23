Необычная, но очень милая дружба! В Нью-Йоркском приюте для животных подружились щенок и голубь! Двухмесячный чихуахуа не может ходить из-за травмы позвоночника, а пернатый с рождения не летает, поэтому они живут в приюте. Основатель центра рассказала, что пара неразлучна, любят прижиматься друг к другу: это выглядит настолько очаровательно, что сотрудники приюта завели для них "Инстаграм".