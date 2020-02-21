ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Нью-Йоркском приюте для животных подружились щенок и голубь

Необычная, но очень милая дружба! В Нью-Йоркском приюте для животных подружились щенок и голубь! Двухмесячный чихуахуа не может ходить из-за травмы позвоночника, а пернатый с рождения не летает, поэтому они живут в приюте. Основатель центра рассказала, что пара неразлучна. Любят прижиматься друг к другу: это выглядит настолько очаровательно, что сотрудники приюта завели для них "Инстаграм".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все