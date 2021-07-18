В ОАЭ и Саудовской Аравии тоже наводнения: там научились специально вызывать дожди

Ливни, сильный ветер с песком и пылью при температуре +50°C - аномальные дожди идут в разных районах Эмиратов с середины недели. Причина разгула стихии - испытанная в четверг система вызова дождей, сообщает эмиратский портал прогноза погоды "Марказ аль-Асифа".

Академия SANAD в Дубае и ученые британского Университета Рединга запустили в небо дроны, которые простимулировали появление осадков с помощью электрических разрядов в облаках.