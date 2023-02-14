В ОАЭ оценили потери мировой экономики от конфликта в Украине в $2,8 трлн

Глобальная экономика может потерять около $2,8 трлн на фоне украинского конфликта. Об этом заявил министр по делам кабинета ОАЭ Мухаммед бен Абдалла аль-Гергави, передает ТАСС .

По словам министра, из-за событий в Украине страны мира могут лишиться в общей сложности около $2,8 трлн. Он также предупредил, что украинский кризис в конечном счете может вылиться в ядерный конфликт.