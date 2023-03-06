В обход официальной Софии болгарские компании поставляют Киеву оружие через Польшу, Британию и США

Болгария за два года поставила Киеву вооружения на более чем миллиард долларов через третьи страны. Об этом сообщается в расследовании портала EURActiv. По этим данным, "косвенная" продажа оружия и боеприпасов Украине имела место еще до начала СВО вопреки официальной позиции болгарских властей. Компании реализовывали сделки через зарубежные программы. Согласно источнику, поставки финансируют в основном Великобритания, Польша и США. Болгарская оружейная промышленность в прошлом году отметила рекордные продажи за границу, в частности в Польшу и Румынию, откуда оружие отправлялось в Украину. При этом президент Болгарии уверен, что наращивание военной помощи Киеву может привести к глобальному конфликту.



