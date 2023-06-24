В областях России вводят режим контртеррористической операции из-за попытки военного мятежа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим КТО, заявили в Национальном антитеррористическом комитете России.

Сообщается, что МЧС России перенесло вручение дипломов выпускникам ведомственных вузов с Красной площади, а Департамент транспорта Москвы предупредил о возможных задержках и отменах межрегиональных автобусов из Москвы по южным направлениям. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, все массовые мероприятия в столице отменены, но передвижение не ограничено. Все городские службы Москвы работают в полном объеме.

Режим КТО также введен в Воронежской области, где отменены и все массовые мероприятия. В Липецкой области и Ростове-на-Дону также отменены все массовые мероприятия. Власти призывают максимально воздержаться от поездок и не покидать дома.

Временно ограничен транзитный проезд в Тульской области со стороны Московской и Липецкой областей.

ТАСС также сообщает, что здание "ЧВК Вагнер-центра" на Золотой улице в Санкт-Петербурге находится в оцеплении сотрудников силовых структур. "У входа на территорию центра дежурят сотрудники полиции, а также Росгвардии, обстановка вокруг на данный момент спокойная. Около центра и на его территории припарковано несколько автомобилей силовиков, на другой стороне улицы расположились журналисты", - сообщили в агентстве.