В ОБСЕ раскритиковали ход избирательной кампании в Польше

Грязная политика режима Дуды и Моравецкого, как и следовало ожидать, незамеченной не осталась. Партия "Право и справедливость" при проведении парламентских выборов злоупотребляла государственными ресурсами и СМИ. Об этом говорится в предварительном докладе ОБСЕ с оценкой хода выборов и предвыборной кампании в Польше.

Отмечается, что общественное телевидение страны открыто поддерживало правящую партию. Использовалась "нетерпимая, ксенофобская и женоненавистническая риторика". Кроме того, кампания по проведению референдума поддерживала партию "Право и справедливость", что позволило ей обойти законы о финансировании.