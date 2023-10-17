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В ОБСЕ раскритиковали ход избирательной кампании в Польше

Грязная политика режима Дуды и Моравецкого, как и следовало ожидать, незамеченной не осталась. Партия "Право и справедливость" при проведении парламентских выборов злоупотребляла государственными ресурсами и СМИ. Об этом говорится в предварительном докладе ОБСЕ с оценкой хода выборов и предвыборной кампании в Польше.

Отмечается, что общественное телевидение страны открыто поддерживало правящую партию. Использовалась "нетерпимая, ксенофобская и женоненавистническая риторика". Кроме того, кампания по проведению референдума поддерживала партию "Право и справедливость", что позволило ей обойти законы о финансировании.

Однако преимущества, которые обеспечила себе правящая партия, не помогли ей избежать провала. Несмотря на то, что "ПиС" лидирует по количеству голосов, реальные шансы сформировать коалицию оказались в руках объединенной оппозиции. Окончательные результаты парламентских выборов, как ожидается, станут известны 17 октября к полудню.

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