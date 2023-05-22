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В Одессе демонтируют памятник Льву Толстому
Украина неизменна в своей русофобии. В Одессе демонтируют памятник Льву Толстому. Его перенесут в "специально обустроенное музейное пространство" под открытым небом, сообщают украинские СМИ. Монумент стоял на площади, названной в честь писателя, с 1968 года.
Борьба с памятниками началась в Украине после госпереворота в 2014-м, когда был принят закон о декоммунизации. За эти годы в стране демонтировали свыше 2 тыс. памятников советским и русским деятелям, переименовали более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов.
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