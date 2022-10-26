В Одессе из названий улиц уберут фамилии русских людей, не связанных с городом

96 улиц и переулков намерены переименовать в Одессе. В частности, из названий уберут фамилии русских писателей, военных и других фигур, не связанных с городом, информируют местные СМИ.

Стоит отметить, что с карты Одессы планируют стереть не только "русских" писателей и поэтов, но и героев Великой Отечественной войны. Мнением местных жителей на сей счет, как обычно, не интересовались.