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В Одессе ливень подтопил полгорода

Сильный ливень вОдессе подтопил полгорода. Машины передвигаются по воде. Но жители не расстраиваются, а ловят рыбку и плавают на лодках.

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