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В Одессе местные жители сожгли флаг ЕС

Вопрос семейных ценностей в Одессе стал ребром. Накануне на улицы города вышли участники парада меньшинств и их оппоненты. Защитники традиционных отношений решили показать свое отношение к навязыванию и пропаганде гомосексуализма и демонстративно сожгли флаг Евросоюза. Меж двух огней оказались полицейские. Начались потасовки и столкновения.

В результате потасовок пострадали 30 силовиков. Возбуждено несколько уголовных дел. Задержан 51 человек.

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