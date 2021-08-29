В Одессе местные жители сожгли флаг ЕС

Вопрос семейных ценностей в Одессе стал ребром. Накануне на улицы города вышли участники парада меньшинств и их оппоненты. Защитники традиционных отношений решили показать свое отношение к навязыванию и пропаганде гомосексуализма и демонстративно сожгли флаг Евросоюза. Меж двух огней оказались полицейские. Начались потасовки и столкновения.



В результате потасовок пострадали 30 силовиков. Возбуждено несколько уголовных дел. Задержан 51 человек.