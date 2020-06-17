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В Одессе разбился легкомоторный самолет: погибли 2 пилота

ЧП в Украине. В Одессе рухнул легкомоторный самолет "Дельфин". В кабине было два человека. Один погиб на месте, второй скончался в больнице. По предварительным данным, причина авиакатастрофы - плохое самочувствие одного из пилотов.

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