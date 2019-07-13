В Украине бушует непогода. В Одессе смерч распугал отдыхающих на пляже "Лузановка". По словам очевидцев, вихрь из песка ломал зонты, уносил в море водные аттракционы. Стихия буйствовала около минуты. К счастью, никто не пострадал, однако многие отдыхающие от испуга падали на песок, чтобы их не унесло ветром.