В Одессе в отделении, в котором вспыхнул пожар, были деревянные перегородки

Главврач больницы рассказал журналистам, что в отделении, в котором вспыхнул пожар, были деревянные перегородки. Правда, он же утверждает, что их заблаговременно обработали антигорючими смесями, а еще в отделении недавно установили пожарную сигнализацию. Полиция открыла производство по статье "Умышленное убийство". В медучреждении проводятся обыски. Предварительная причина возгорания - занесение огня извне. 12 июня в Одессе объявлен днем траура.