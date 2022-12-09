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В Одессе жители вышли на протесты из-за отключения электричества

Жители Одессы вновь перекрывают дороги и блокируют движение транспорта из-за отключения электричества. Света и тепла у некоторых нет уже более пяти дней, отмечают местные СМИ.

Британцы испытывают трудности с обогревом жилья

Не могут позволить себе отапливать дома британцы. На фоне надвигающегося на страну арктического фронта трудности с тем, чтобы обогреть жилье до 18 градусов, могут возникнуть у трех миллионов домохозяйств. Газета The Guardian отмечает грядущее похолодание, по сути, ставит людей перед выбором: залезать в долги или жить без тепла и горячей еды.

СМИ: В Эстонии кризис добрался до животных

В Эстонии кризис добрался до бездомных животных. Неоплаченные счета за ветеринарные услуги бьют по приютам. Из-за увеличения стоимости жизни люди больше не могут жертвовать средства на помощь четвероногим друзьям, уточняют местные СМИ.

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