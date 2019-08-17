В одесском отеле во время пожара погибли восемь человек

Трагедия в Украине. В одесском отеле "Токио Стар" во время пожара погибли восемь человек. Пострадали еще 10. Начался он ночью, его удалось ликвидировать лишь спустя три часа. Огонь охватил тысячу квадратных метров. Постояльцев отеля эвакуировали. Причины ЧП пока не установлены. По данным украинских СМИ, возгорание произошло в прачечной гостиницы.