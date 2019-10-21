В одном из колледжей Индии студенты сдавали экзамен с картонными коробками на головах

В Индии разгорелся нешуточный скандал, после того как в интернете появились неожиданные фотографии. В одном из колледжей студенты сдают экзамен… с картонными коробками на головах. Оказывается, это меры против списывания. Администратор колледжа извинился за инцидент и заверил, что студенты вовсе не были против. Даже коробки себе сами принесли.