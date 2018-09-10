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В одном из ночных клубов Теннесси неизвестный устроил стрельбу

Телеканал Fox News сообщает о не менее 5 пострадавших - все госпитализированы. На месте происшествия работает полиция, подробности ЧП выясняются.

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