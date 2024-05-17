В одном из вузов в Санкт-Петербурге прогремел взрыв

В Санкт-Петербурге в одном из вузов прогремел взрыв, сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.



Как рассказали агентству в пресс-службе администрации Калининского района, житель Санкт-Петербурга сообщил районным властям о хлопке в районе Военной академии связи им. Буденного.

