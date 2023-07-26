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В одной из больниц Турции произошла стрельба, есть раненые

В Турции в одной из больниц произошла стрельба. Вооруженный мужчина открыл огонь по людям. Пострадали пять человек. Среди них медработник и стражи правопорядка - двое в тяжелом состоянии.

Злоумышленник попытался скрыться, но был задержан. Мотивы и личность стрелявшего сейчас устанавливаются.

Фото: pixabay.com

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