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В одной из школ в Румынии прогремел мощный взрыв

ЧП в румынском городе Войничень. В одной из местных школ прогремел мощный взрыв. Пострадали 14-летний ученик и уборщица. Пожара после взрыва не последовало, остальные учащиеся и преподаватели (а это 77 человек) смогли самостоятельно эвакуироваться. По предварительным данным, инцидент произошел, когда сотрудница учебного заведения попыталась затопить печь. В помещении, предположительно, произошла утечка газа.  

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