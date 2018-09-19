В одной из школ в Румынии прогремел мощный взрыв

ЧП в румынском городе Войничень. В одной из местных школ прогремел мощный взрыв. Пострадали 14-летний ученик и уборщица. Пожара после взрыва не последовало, остальные учащиеся и преподаватели (а это 77 человек) смогли самостоятельно эвакуироваться. По предварительным данным, инцидент произошел, когда сотрудница учебного заведения попыталась затопить печь. В помещении, предположительно, произошла утечка газа.