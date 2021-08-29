В охваченной лесными пожарами Якутии выпал снег

В Якутии, которая на протяжении месяца охвачена лесными пожарами, неожиданно выпал снег. Роликами погодной аномалии делятся пользователи в социальных сетях. Синоптики, конечно, предупреждали, что в некоторых районах ночью ожидаются заморозки до минус двух. Но такой зимний подарок стал настоящим сюрпризом. Правда, белое покрывало продержалось недолго. Уже днем в Якутии потеплело до плюс 18.