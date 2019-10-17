Трагедия в Калифорнии. В округе Санта-Барбара в доме актера Рона Эли была убита его жена, участница многих конкурсов красоты. По сообщениям полиции, женщину зарезал собственный сын - 30-летний Кэмерон Эли. Он ликвидирован. В результате перестрелки был также госпитализирован пожилой мужчина, но пока неясно, идет ли речь о легенде Голливуда из культового сериала 60-х "Тарзан" или же о другом человеке.