В Оксфорде начинает работу кафедра истории ЛГБТ

Кто за дипломом по извращениям? В Оксфорде открывается кафедра истории ЛГБТ: свои капиталы на ее содержание пожертвовали двое британских ученых - они передали университету из собственных средств почти 5 миллионов фунтов. Примечательно, что возглавит это научное подразделение университета некто Джонатан Купер - его заслуги перед наукой заключаются в том, что он трансгендер-активист и при этом болен СПИДом.