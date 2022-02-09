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В Оксфорде начинает работу кафедра истории ЛГБТ
Кто за дипломом по извращениям? В Оксфорде открывается кафедра истории ЛГБТ: свои капиталы на ее содержание пожертвовали двое британских ученых - они передали университету из собственных средств почти 5 миллионов фунтов. Примечательно, что возглавит это научное подразделение университета некто Джонатан Купер - его заслуги перед наукой заключаются в том, что он трансгендер-активист и при этом болен СПИДом.
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