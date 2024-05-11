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В Омской области России усложняется паводковая ситуация

Осложняется паводковая ситуация на севере Омской области России. Из-за разлива рек Ишим и Тобол затоплены 14 поселков. Пострадали более 300 домов. Из-за большой воды ограничено движение. Специалисты продолжают максимально укреплять насыпи, чтобы сдерживать натиск стихии.

По информации МЧС, пик паводка еще не пройден.

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