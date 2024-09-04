В ООН обеспокоились делом Дурова

В ООН наконец-то выразили беспокойство по поводу дела Дурова из-за нарушения прав человека. Впрочем, как всегда, никакой конкретики.

Как заявила представитель организации, любое ограничение свободы слова должно соответствовать стандартам международного права. При этом офис по правам человека планирует опубликовать документ с рекомендациями по рассмотрению подобных ситуаций.

Впрочем, похоже, Telegram все же стал сговорчивее. Как сообщает агентство Рёнхап, администрация мессенджера извинилась перед властями Южной Кореи и удалила 25 порнофейков с платформы. Также Telegram предоставил Сеулу эксклюзивный адрес электронной почты для связи по вопросам правонарушений. Ранее полиция Южной Кореи начала расследование в связи с участившимися случаями распространения в мессенджере порнографии, сделанной с помощью технологии дипфейков.